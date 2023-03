Bayer erweitert Nubeqa-Entwicklung auf weitere Indikation

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer erweitert das Entwicklungsprogramm für sein Prostatakrebsmedikament Nubeqa. In einer weiteren Phase-III-Studie soll das Arzneimittel zur Behandlung von Patienten mit hormonsensitivem Prostatakrebs in einer frühen Phase getestet werden, wie der Pharma- und Agrarkonzern mitteilte. In der Studie Arastep wird untersucht, ob nach einer Operation oder Strahlentherapie Nubeqa in der weiteren Behandlung kombiniert mit der üblichen Hormontherapie gegenüber einer alleinigen Hormontherapie besser davor schützt, dass der Krebs nicht wieder wächst.

Bislang ist der Wirkstoff für die frühe Behandlung des kastrationsresistenten Prostatakarzinoms zugelassen und den bereits metastasierten hormonsensitiven Prostatakrebs.

Nubeqa gehörte 2022 mit 466 Millionen Euro Umsatz zu den 15 wichtigsten Bayer-Medikamenten. Der Konzern schätzt den erreichbaren jährlichen Spitzenumsatz auf mehr als 3 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2023 09:32 ET (13:32 GMT)