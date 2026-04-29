Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

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Hohes Umsatzpotenzial 29.04.2026 16:52:00

Bayer expandiert in China: Gesundheitsbehörde akzeptiert Antrag für neuen Wirkstoff - Aktie in Rot

Bayer expandiert in China: Gesundheitsbehörde akzeptiert Antrag für neuen Wirkstoff - Aktie in Rot

Chinas Gesundheitsbehörde Center of Drug Evaluation hat den Zulassungsantrag für den Bayer-Medikamentenkandidaten Asundexian zur Vorbeugung gegen ischämische Schlaganfälle angenommen.

Das teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit, der derzeit nach sehr guten Phase-3-Wirksamkeitsdaten mit dem Faktor-XIa-Hemmer weltweit Zulassungsanträge dafür vorbereitet.

In China stellen Schlaganfälle laut Bayer die häufigste Ursache für Todesfälle und Behinderungen dar. Zwischen 2010 und 2021 stieg ihre Zahl um 10 Prozent auf 20,8 Millionen an.

Die Analysten von Morgan Stanley schätzen das Spitzenumsatzpotenzial von Asundexian auf bis zu 4 Milliarden Euro.

Die Bayer-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,82 Prozent auf 36,32 Euro.

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock,Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

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