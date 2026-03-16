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16.03.2026 10:17:40

Bayer: Finerenon gegen nicht‑diabetische chronische Nierenerkrankung erfolgreich

DOW JONES--Das Bayer-Medikament Finerenon ist auch bei einer chronischen Nierenerkrankung erfolgreich, die nicht diabetisch verursacht ist. Im Vergleich mit der Standardtherapie verzögerte die zusätzliche Gabe des Arzneimittels das Fortschreiten der Krankheit signifikant, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte. In der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie sei der primäre Endpunkt damit erreicht worden. Finerenon sei von den Teilnehmern auch gut vertragen worden.

Bislang ist das Medikament unter dem Markennamen Kerendia zur Behandlung der Typ-2-Diabetes-bedingten chronischen Nierenerkrankung zugelassen und in einigen Ländern auch zur Behandlung bestimmter Formen der Herzinsuffizienz. Mehr als die Hälfte der chronisch Nierenerkrankten leiden unter der nicht-diabetisch-bedingten Version. Bayer setzt mit Finerenon auf einen möglichen Milliardenumsatz.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/cbr

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