Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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25.06.2026 16:18:00

Bayer gewinnt Glyphosat-Streit in den USA vor Supreme Court

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer hat im milliardenschweren US-Rechtsstreit um mutmaßliche Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Glyphosat einen entscheidenden ‌Sieg errungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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