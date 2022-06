Bayer gewinnt Roundup-Prozess vor Gericht in Missouri

Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)--Bayer hat im Rahmen der laufenden Glyphosat-Schadensersatzklagen ein drittes Verfahren gewonnen. Ein Gericht im US-Bundesstaat Missouri entschied in der Frage, ob das Unkrautvernichtungsmittel Roundup Krebs verursacht, zugunsten von Monsanto, wie Bayer am späten Donnerstagabend mitteilte. "Das Urteil der Geschworenen zugunsten des Unternehmens bringt diesen Prozess zu einem erfolgreichen Abschluss und steht im Einklang mit den Beweisen in diesem Fall, dass Roundup keinen Krebs verursacht und nicht die Ursache für den Krebs von Herrn Shelton war", so Bayer.

Ende 2021 hatte Bayer bereits zwei Glyphosat-Prozesse gewonnen. In Kürze wird eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA erwartet, den Bayer in einem Berufungsverfahren angerufen hat.

