Bayer hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bayer hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 507,92 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1467,760 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 15 020,19 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10 303,36 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at