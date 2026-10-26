Bayer legt positive Nubeqa-Studiendaten zu frühem Prostatakrebs vor

DOW JONES--Die Bayer-Aktie hat von positiven Studienergebnissen des Prostatakrebsmittels Nubeqa profitiert. Das Papier legte kurz nach Handelsbeginn am Montagmorgen etwa 3 Prozent zu. Bayer hatte am Wochenende beim Esmo-Krebskongress Daten aus einer Zwischenanalyse der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie veröffentlicht. Danach verringerte der Wirkstoff Darolutamid bei Patienten mit hohem Rückfallrisiko in Kombination mit einer Standardtherapie die Wahrscheinlichkeit für Metastasen oder Tod um 58 Prozent im Vergleich zum Placebo.

Nach vier Jahren zeigten sich 95 Prozent der mit dem Medikament behandelten Erkrankten metastasenfrei, verglichen mit 88 Prozent in der Placebo-Gruppe.

Nubeqa ist bereits für fortgeschrittenere Stadien von Prostatakrebs zugelassen, eine Zulassung für das frühe Behandlungsstadium, das in der Studie untersucht wird, steht noch aus.

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October 26, 2026 04:50 ET (08:50 GMT)