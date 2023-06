Bayer legt Roundup-Streit mit New Yorker Staatsanwaltschaft bei

NEW YORK (Dow Jones)--Die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft hat sich mit Bayer Cropscience und Monsanto gegen eine Zahlung von 6,9 Millionen US-Dollar auf einen Vergleich in der Sache um angeblich falsche Werbung für Roundup geeinigt. Der Vergleich verpflichte Bayer und Monsanto unter anderem dazu, unverzüglich jegliche Werbung zu entfernen oder einzustellen, in der Roundup-Verbraucherprodukte, die Glyphosat enthalten, als sicher, ungiftig oder risikofrei für Bestäuber und andere Wildtiere dargestellt werden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Zudem müssten die Vertreiber und Einzelhändler dieser Roundup-Unkrautvernichtungsmittel angewiesen werden, die Verbreitung von Marketingmaterialien einzustellen, die diese angeblich falschen Darstellungen enthielten.

"Pestizide können die Gesundheit unserer Umwelt ernsthaft schädigen und stellen eine tödliche Bedrohung für die Tierwelt dar, einschließlich Bestäubern und anderen für die Landwirtschaft wichtigen Arten", sagte Generalstaatsanwältin Letitia James. "Es ist wichtig, dass die Pestizidunternehmen - auch und gerade die mächtigsten - die Verbraucher ehrlich über die Gefahren ihrer Produkte aufklären, damit diese verantwortungsvoll eingesetzt werden können".

Im Jahr 2020 leitete James eine Untersuchung ein, um festzustellen, ob Monsanto und ihr derzeitiger Eigentümer Bayer erneut falsche Werbung für ihre Roundup-Produkte betrieben und damit gegen den Vergleich von Monsanto mit der Staatsanwaltschaft aus dem Jahr 1996 verstießen. Die Untersuchung ergab laut Staatsanwaltschaft, dass eine Reihe von Behauptungen in der Werbung, einschließlich der Versprechen, dass Roundup-Produkte "nichts außer Unkraut schädigen" und "keine Bedrohung für die Gesundheit von Wildtieren darstellen", nicht hinreichend belegt gewesen seien.

