Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Exklusivlizenzvereinbarung
|
25.11.2026 15:51:00
Bayer: Leverkusener Konzern holt sich neuartigen Krebsantikörper aus China - Aktie schwächer
Beide Seiten unterzeichneten eine globale Exklusivlizenzvereinbarung für die klinische Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HS-20122, bei der Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan ausgenommen sind, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen mitteilte.
Bayer zahlt Hansoh Pharma vorab 150 Millionen Dollar, darüber hinaus sind Meilensteinzahlungen vereinbart, die sich je nach Entwicklungsfortschritt auf bis zu 3,1 Milliarden Dollar belaufen können. Auf etwaige künftige Umsätze mit HS-20122 fielen zusätzlich gestaffelte Lizenzgebühren an.
HS-20122 sei ein bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat und darauf ausgelegt, antitumorale Aktivitäten bei verschiedenen soliden Krebsformen zu entfalten.
Die Bayer-Aktie verliert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 3,84 Prozent auf 50,04 Euro.
DJG/rio/mgo
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