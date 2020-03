Bayer macht wohl Fortschritte bei Lösung von Roundup-Klagen - Aktie mit leichtem Plus

Der Konzern habe sich mit rund einem halben Dutzend Anwaltskanzleien, die Zehntausende Kläger vertreten, auf Vergleiche geeinigt, wodurch die Klagewelle einer endgültigen Lösung näher rückt, hieß es von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Dem Konzern wird vorgeworfen, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup Krebs verursacht.

Die sechs großen Kanzleien sprächen im Namen von Dutzenden anderer Kanzleien, die einen Großteil der Bayer-Kläger repräsentieren, hieß es. Bayer bemüht sich darum, Roundup weiter verkaufen zu können, gleichzeitig aber den laufenden Rechtsstreit beizulegen, nachdem drei Niederlagen in Geschworenenprozessen den Aktienkurs deutlich belastet haben.

Bayer und die Anwälte der Kläger verhandeln seit Wochen über einen Vergleich in Höhe von 10 Milliarden Dollar, wie das Wall Street Journal bereits unter Berufung auf informierte Personen berichtete.

So reagiert die Bayer-Aktie

Die Bayer-Aktien haben sich am Montag im neuerlichen Einbruch des DAX mit letztlich 0,16 Prozent bei 48,13 Euro im XETRA-Handel vergleichsweise sehr gut geschlagen.

Mit einer Zahlung in der Größenordnung von zehn Milliarden Dollar läge man am unteren Ende der am Markt kursierenden 10 bis 12 Milliarden Dollar, erklärte ein Marktteilnehmer. "An normalen Tagen würde dies gefeiert, aber nicht heute", ergänzte ein Börsianer mit Blick auf den neuerlichen DAX-Einbruch im Zuge der Coronavirus-Krise.

