Bayer-Medikament Finerenon zeigt Erfolg in Studie - Bayer-Aktie mit Gewinnen

Bayer hat in einer Phase-3-Studie Wirksamkeit und Sicherheit seines Wirkstoffs Finerenon auch zur Behandlung von Patienten mit Herzinsuffizienz und stark reduzierter linksventrikulärer Auswurfleistung von mindestens 40 Prozent gezeigt.

Eine Studie an rund 6.000 Patienten ergab eine signifikante Senkung von kardiovaskulären Todesfällen und der Gesamtzahl von Herzinsuffizienz-Ereignissen, teilte der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mit. Bayer werde die Daten nun mit den zuständigen Behörden mit Blick auf die Einreichung eines Zulassungsantrags besprechen.

Finerenon ist unter dem Handelsnamen Kerendia bereits zur Behandlung der chronischen Nierenerkrankung in Verbindung mit Typ-2-Diabetes zugelassen. Das Medikament gilt als möglicher Blockbuster.

Weltweit mehr als 60 Millionen Menschen leiden unter Herzinsuffizenz mit einer verminderten Pumpleistung. Etwa die Hälfte dieser Patienten will Bayer mit Finerenon adressieren.

In einem sehr schwachen Gesamtmarkt steigt die Bayer-Aktie via XETRA zeitweise um 0,58 Prozent auf 27,52 Euro an.

