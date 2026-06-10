Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Zulassungsantrag
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10.06.2026 13:10:00
Bayer meldet Fortschritt bei Hoffnungsträger Asundexian - Aktie dennoch tiefer
Wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern in Berlin mitteilte, wurde von der EMA bestätigt, dass die Einreichung zu dem Faktor-XIa-Hemmer vollständig ist, und das zentrale Bewertungsverfahren eingeleitet.
Bayer setzt große Hoffnungen auf das Mittel, das 2023 bei Patienten mit Vorhofflimmern gefloppt, sich in der Sekundärprävention ischämischer Schlaganfälle dagegen bei zugleich geringem Blutungsrisiko als besonders effektiv erwiesen hatte. Schlaganfälle zählen zur zweithäufigsten Todesursache in Europa.
In den USA und China haben die zuständigen Zulassungsbehörden Bayer bereits ein beschleunigtes Zulassungsverfahren für Asundexian eingeräumt.
Die Bayer-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,65 Prozent auf 35,26 Euro.
DOW JONES
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Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock
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