Bayer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bayer hat am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -2129,83 ARS. Ein Jahr zuvor waren -120,810 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19 131,86 Milliarden ARS im Vergleich zu 12 503,26 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1724,150 ARS. Im Vorjahr hatten -858,400 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 64 059,00 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 46 162,16 Milliarden ARS umgesetzt.

