Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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24.11.2026 14:38:16
Bayer nimmt Kassenschlager Kerendia vom deutschen Markt
Wegen eines Streits um Erstattungspreise wird das Medikament in Deutschland nicht mehr verkauft. Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Kerendia in anderen Ländern hat das nichtWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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