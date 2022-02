Bayer: Peak Sales neuer Blockbuster bei über 5 Mrd Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer sieht das Umsatzpotenzial seiner drei vielversprechendsten Medikamentenkandidaten nach dem jüngsten Erfolg des Prostata-Krebsmittels Nubeqa bei insgesamt mehr als 5 Milliarden Euro. Das sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich zu Beginn des Investorentages für das Pharmageschäft. Neben Nubeqa gelten das Nierenmedikament Kerendia sowie der Wirkstoff Elinzanetant als mögliche Blockbuster.

Während Kerendia nach den USA gerade die Europa-Zulassung bekommen hat, befindet sich Elinzanetant aktuell in der dritten Phase der klinischen Entwicklung. Erprobt wird es bei Frauen zur Behandlung von Hitzewallungen während der Wechseljahre.

Von Kerendia und Elinzanetant erhofft sich Bayer Spitzenumsätze von jeweils mehr als 1 Milliarde Euro. Bei Nubeqa war kürzlich das Spitzenumsatzpotenzial um 2 Milliarden auf über 3 Milliarden Euro angehoben worden, weil das Mittel in einer weiteren Indikation sehr gute Ergebnisse zeigte.

Bayer treibt insgesamt rund 50 klinische Entwicklungsprojekte in verschiedenen Krankheitsfeldern voran. Daneben soll in Kürze eine Plattform in Betrieb gehen, die medizinische Fachkräfte bei der Auswertung und Verwaltung von Röntgen-, CT- oder MRT-Bilder von Organen ihrer Patienten mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz unterstützt. "Wir bereiten den Start jetzt vor", sagte der globale Radiologie-Chef Gerd Krüger.

