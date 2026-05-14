Bayer: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bayer lud am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 USD gegenüber 0,350 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 15,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 14,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at