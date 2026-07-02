LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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02.07.2026 16:32:59
Bayer Reorganizes US Glyphosate Business after Roundup Legal Win
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