Bayer schließt Lizenzvereinbarung mit französischem Weizensaatguthersteller RAGT

DOW JONES--Bayer hat eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem französischen Weizensaatguthersteller RAGT unterzeichnet, um das Geschäft mit sogenanntem Hybridweizen in Europa und Nordamerika auszubauen.

Wie Bayer mitteilte, soll die Vereinbarung dem DAX-Konzern "umfassenden Zugang zu leistungsstarker Weizengenetik, die speziell auf europäische Bedingungen zugeschnitten ist", ermöglichen und so seine Züchtungsplattform im Bereich Hybridweizen weiter ausbauen. Damit will Bayer seine Pläne zum Ausbau des Hybridweizensaatgutgeschäfts vorantreiben, also von speziell gezüchteten Hybridweizensorten, die laut Mitteilung als ertragreicher und widerstandsfähiger gegen Umweltfaktoren gelten als konventionelle Weizensorten. Der Konzern rechnet angesichts steigender Temperaturen und zunehmender Trockenheit in vielen Weizenanbaugebieten mit steigender Nachfrage nach Hybridsaatgut.

Anfang der 2030er Jahre will Bayer Hybridweizensaatgut gleichzeitig in Europa und Nordamerika auf den Markt bringen. Der Konzern erwartet aus dem Geschäft mit Hybridweizen Mitte der 2040er Jahre Umsätze von bis zu 1 Milliarde Euro pro Jahr und sieht dies als wichtiges neues Geschäftsfeld an. Für den europäischen Markt will Bayer den Schwerpunkt auf Winterweizen legen. In Nordamerika plant das Unternehmen die Einführung sowohl von Winter- als auch von Sommerweizen.

Die Lizenzvereinbarung baut auf einer seit 2021 bestehenden strategischen Vereinbarung zwischen beiden Unternehmen zur Entwicklung von Hybridweizen-Saatgut für die europäischen Märkte auf.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 04:52 ET (08:52 GMT)