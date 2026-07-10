Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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10.07.2026 10:47:49
Bayer sells stake in contraceptives business to Apollo in €3bn financing deal
Sale will help German pharmaceuticals group to bolster its balance sheet after years of litigation over Roundup weedkillerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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