Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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10.07.2026 10:47:49

Bayer sells stake in contraceptives business to Apollo in €3bn financing deal

Sale will help German pharmaceuticals group to bolster its balance sheet after years of litigation over Roundup weedkillerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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