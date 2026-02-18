Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
18.02.2026 12:02:00
Bayer shares make this surprising move after $7.25 billion Roundup settlement accord
Bayer stock slumped on Wednesday as the German giant set a preliminary accord to cap litigation over its weedkiller Roundup.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
