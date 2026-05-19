Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Priority Review
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19.05.2026 08:59:00
Bayer sieht Fortschritte bei Blockbuster-Kandidat Asundexian
Dieser Status verkürzt das Zulassungsverfahren auf rund 6 Monate. Den Status können Arzneimittel bekommen, durch die Behandlung, Prävention oder Diagnose von schweren Erkrankungen sich hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit erheblich verbessern.
Neben der US-Gesundheitsbehörde nahm auch das zuständige Gesundheitsministerium in Japan den eingereichten Zulassungsantrag an, wie Bayer mitteilte. China hatte Asundexian vor knapp zwei Wochen bereits den Priority-Review-Status verliehen.
Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.
DOW JONES
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