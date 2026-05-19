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WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

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Priority Review 19.05.2026 08:59:00

Bayer sieht Fortschritte bei Blockbuster-Kandidat Asundexian

Bayer sieht Fortschritte bei Blockbuster-Kandidat Asundexian

Nach China hat Bayer auch in den USA für sein neuartiges Medikament Asundexian zur Prävention von Schlaganfällen den Status Priority Review bekommen.

Dieser Status verkürzt das Zulassungsverfahren auf rund 6 Monate. Den Status können Arzneimittel bekommen, durch die Behandlung, Prävention oder Diagnose von schweren Erkrankungen sich hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit erheblich verbessern.

Neben der US-Gesundheitsbehörde nahm auch das zuständige Gesundheitsministerium in Japan den eingereichten Zulassungsantrag an, wie Bayer mitteilte. China hatte Asundexian vor knapp zwei Wochen bereits den Priority-Review-Status verliehen.

Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.

DOW JONES

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