Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

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Priority Review 19.05.2026 16:21:00

Bayer sieht Fortschritte bei Blockbuster-Kandidat Asundexian - Aktie gewinnt

Bayer sieht Fortschritte bei Blockbuster-Kandidat Asundexian - Aktie gewinnt

Nach China hat Bayer auch in den USA für sein neuartiges Medikament Asundexian zur Prävention von Schlaganfällen den Status Priority Review bekommen.

Dieser Status verkürzt das Zulassungsverfahren auf rund 6 Monate. Den Status können Arzneimittel bekommen, durch die Behandlung, Prävention oder Diagnose von schweren Erkrankungen sich hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit erheblich verbessern.

Neben der US-Gesundheitsbehörde nahm auch das zuständige Gesundheitsministerium in Japan den eingereichten Zulassungsantrag an, wie Bayer mitteilte. China hatte Asundexian vor knapp zwei Wochen bereits den Priority-Review-Status verliehen.

Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.

Die Bayer-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 1,77 Prozent auf 38,50 Euro zu.

DOW JONES

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

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