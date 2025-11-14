Bayer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bayer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -4,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9,66 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,97 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at