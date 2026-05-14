Bayer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bayer präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,81 EUR gegenüber 1,32 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,42 Prozent auf 13,41 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 13,74 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at