Bayer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bayer hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,060 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,85 Prozent auf 12,64 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at