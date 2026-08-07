Bayer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bayer präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 125,59 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -86,800 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,38 Prozent auf 17 810,19 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13 982,45 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at