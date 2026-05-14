Bayer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bayer hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1553,88 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 488,80 ARS je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45,71 Prozent auf 22 238,46 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15 261,66 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at