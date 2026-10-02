Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|Investition
|
02.10.2026 21:18:00
Bayer steckt Milliardensumme in neues US-Werk - das bedeutet der Schritt für die Aktie
Bayer investiert weitere Milliarden in den USA. Wie der Konzern mitteilte, wird er ein neues Pharma-Werk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar. 600 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Bayer hat in den vergangenen fünf Jahren über 7 Milliarden Dollar in pharmazeutische Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in die Produktion in den USA investiert.
"Bayer betrachtet die USA seit Langem als wichtigen Produktionsstandort und als Innovationszentrum", sagte Bayer-CEO Bill Anderson. "Diese wegweisende Investition unterstreicht unser Engagement."
DJG/mgo/ros
DOW JONES
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