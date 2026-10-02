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WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

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Investition 02.10.2026 21:18:00

Bayer steckt Milliardensumme in neues US-Werk - das bedeutet der Schritt für die Aktie

Bayer steckt Milliardensumme in neues US-Werk - das bedeutet der Schritt für die Aktie

Bayer setzt weiter auf den US-Markt: Für eine Milliardensumme baut der Konzern ein neues Pharma-Werk in Ohio, 600 Jobs sollen entstehen. Was steckt dahinter?

Bayer investiert weitere Milliarden in den USA. Wie der Konzern mitteilte, wird er ein neues Pharma-Werk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden US-Dollar. 600 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Bayer hat in den vergangenen fünf Jahren über 7 Milliarden Dollar in pharmazeutische Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in die Produktion in den USA investiert.

"Bayer betrachtet die USA seit Langem als wichtigen Produktionsstandort und als Innovationszentrum", sagte Bayer-CEO Bill Anderson. "Diese wegweisende Investition unterstreicht unser Engagement."

DJG/mgo/ros

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