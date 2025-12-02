Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
02.12.2025 09:52:00
Bayer stock has its best day in 17 years after support from Trump’s solicitor general
Bayer shares rose as much as 15% on Tuesday after the U.S. solicitor general backed the company’s bid to get the Supreme Court to curtail litigation alleging its Roundup pesticide causes cancer.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
