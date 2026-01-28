Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Trotz Korrektur
|
28.01.2026 16:23:00
Bayer trotz Kursrückgangs weiterhin bester DAX-Wert 2026
Die Hoffnung der Anleger, dass die langwierigen Glyphosat-Rechtstreitigkeiten in den USA in Bälde endlich abgehakt werden könnten, sorgte seit Dezember für eine Neubewertung. Zudem haben sich die Perspektiven für das Pharma-Geschäft mittlerweile stark verbessert, die Angst vor einer Patentklippe ist angesichts erfolgreicher neuer Medikamente sowie aussichtsreicher Medikamentenkandidaten weitgehend abgehakt.
Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux sehen Bayer neben BASF als beste Anlageidee in der deutschen Chemiebranche für 2026. Auch sie verweisen darauf, dass die Belastung der Glyphosat-Causa inzwischen langsam abnimmt. Dabei geht es um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters, den man sich mit der Monsanto-Übernahme 2018 ins Haus geholt hat. Hier wartet Bayer nun auf ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts, des US Supreme Court.
Zudem loben die Kepler-Experten die starke Dynamik in der Liefe-Science-Pipeline von Bayer.
/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu Bayer
|23.01.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|45,33
|-2,48%
