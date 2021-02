Bayer und Orion erweitern Entwicklungsprogramm für Darolutamid - Bayer-Aktie gefragt

Wie Bayer am Montagmittag mitteilte, wird in der neuen Phase-III-Studie der Wirkstoff zusätzlich zur Androgendeprivationstherapie (ADT) im Vergleich zu Placebo plus ADT bei Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs untersucht, für die keine Docetaxel-Therapie geplant ist. Die neue Testreihe ergänze das Entwicklungsprogramm für den Wirkstoff. Prostatakrebs ist die weltweit zweithäufigste Krebsart bei Männern.Die Bayer-Aktie wird von Anlegern via XETRA zeitweise um 0,99 Prozent auf 56,35 Euro geschickt.

FRANKFURT (Dow Jones)