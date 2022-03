Bayer verkauft Geschäft zur Schädlingsbekämpfung an Finanzinvestor

Frankfurt (Reuters) - Bayer verkauft seinen Geschäftsbereich mit Produkten zur Schädlingsbekämpfung für 2,4 Milliarden Euro an den Finanzinvestor Cinven.

Der Deal soll noch im zweiten Halbjahr dieses Jahres abgeschlossen werden, wie der Agrar- und Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Mit den Einnahmen will das Leverkusener Unternehmen seine Nettofinanzverschuldung verringern. Bayer streicht mit dem Verkauf mehr ein, als bislang gedacht. In Medienberichten hieß es zuletzt, die Bewertung für das Geschäft könnte rund zwei Milliarden Euro erreichen.

Bayer hatte vor einem Jahr angekündigt, den Geschäftsbereich Environmental Science abzugeben, der Produkte zur Bekämpfung von Schädlingen, Krankheiten und Unkräutern an große Kunden außerhalb der Landwirtschaft verkauft. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete die Sparte einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro, drei Prozent mehr als 2020.