Bayer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bayer hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -3,82 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,340 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,44 Milliarden EUR im Vergleich zu 11,73 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Bayer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 3,680 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -2,600 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 45,58 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 46,61 Milliarden EUR umgesetzt.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 4,70 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 45,56 Milliarden EUR ausgegeben.

