Bayer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bayer gab am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -1,11 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13,31 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 12,51 Milliarden USD eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,040 USD. Im Vorjahr waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 51,43 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 50,41 Milliarden USD im Vorjahr.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1,38 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 53,64 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at