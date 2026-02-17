Bayer will für 10,5 Mrd Dollar die Glyphosat-Klagen beilegen - Agentur

DOW JONES--Bayer bereitet nach Informationen von Bloomberg die Ankündigung eines Vergleichs für aktuelle und zukünftige Krebsklagen von Nutzern des Unkrautvernichters Roundup in Höhe von 10,5 Milliarden US-Dollar vor. Die Nachrichtenagentur beruft sich dabei auf Informanten, die mit dem Plan vertraut seien, wie es in dem Bericht heißt.

Bayer sei bereit 7,5 Milliarden Dollar im Rahmen einer Sammelklage vor einem Gericht in Missouri zur Verfügung zu stellen, um bereits eingereichte Roundup-Klagen und potenzielle neue Klagen, die über einen Zeitraum von 20 Jahren eingereicht werden könnten, beizulegen. Weitere 3 Milliarden Dollar seien für bestehende US-Klagen vorgesehen, bei denen Roundup-Anwender das Herbizid für die Entstehung ihres Non-Hodgkin-Lymphoms verantwortlich machten.

Hintergrund für diesen Schritt ist dem Bericht zufolge, dass der Oberste Gerichtshof der USA im Januar entschied, einen Berufungsantrag von Bayer in einem Einzelfall zu prüfen, sagten die Informanten. Der Konzern kämpft seit der Übernahme von Monsanto im Jahr 2018 mit einer Klagewelle wegen angeblicher Krebsrisiken durch den Wirkstoff Glyphosat. Das Unternehmen weist diesen Zusammenhang zurück und hat bereits mehr als 10 Milliarden Dollar für frühere Urteile und Vergleiche bereitgestellt.

CEO Bill Anderson hat den Bayer-Aktionären im vergangenen Jahr versprochen, die Rechtsstreitigkeiten bis Ende 2026 deutlich einzudämmen. Von Bayer war unmittelbar keine Stellungnahme zu erhalten.

