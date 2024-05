Bayer will in diesem Jahr nachhaltig 500 Millionen Euro einsparen

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer-Vorstandschef Bill Anderson erwartet im Zuge der Einführung des neuen Organisationsmodells Dynamic Shared Ownership für 2024 nachhaltige Kosteneinsparungen von 500 Millionen Euro. "Allein im ersten Quartal haben wir 1.500 Stellen abgebaut, rund zwei Drittel davon auf Management-Ebenen", sagte Anderson laut Redetext in der Telefonpressekonferenz zu den Ergebnissen im ersten Quartal.

Der Manager hat eine von manchen Investoren geforderte Zerschlagung des Konzerns vorerst abgelehnt und will Bayer in den nächsten Jahren zunächst mit Hilfe von kleineren und selbstverantwortlicheren Teams agiler und profitabler machen. Bis 2026 sollen so insgesamt dauerhaft 2 Milliarden Euro eingespart werden.

Bei Crop Science arbeiten bisher mehr als 250 Teams nach Dynamic Shared Ownership, bei Pharmaceuticals seien es mehr als 180 Teams, bei Consumer Health 90 Teams. "Von Quartal zu Quartal werden wir uns darauf konzentrieren, Bayer konsequent auf eine bessere Performance auszurichten", sagte Anderson.

