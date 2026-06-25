Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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25.06.2026 16:44:24
Bayer wins crucial US Supreme Court ruling over Roundup weedkiller
Justices overturn verdict in case alleging manufacturer failed to warn on herbicide’s alleged cancer risksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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