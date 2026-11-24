MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die bayerische Metallindustrie steckt in der Krise fest. Im dritten Quartal sanken Produktion, Auftragseingang und Beschäftigung, wie der Branchenverband bayme vbm mitteilt. Die Folgen des Iran-Kriegs, außenwirtschaftliche Umfeld und die strukturellen Standortprobleme im Inland machten den Unternehmen "schwer zu schaffen", sagt Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. "Die Zahlen zeigen klar eine Fortsetzung des konjunkturellen Abschwungs, die Lage ist dramatisch."

Insbesondere in den beiden größten Branchen gab es kräftige Verluste: "Während die Produktion in der Automobil- und Zulieferindustrie im dritten Quartal um fast sechs Prozent unter dem Vorjahresniveau lag, sehen wir im Maschinenbau sogar einen Rückgang von knapp elf Prozent" sagt Brossardt. "Beide Branchen stehen aber für das Herz der M+E-Industrie, ein derart starker Rückgang bringt die ganze Wirtschaft ins Wanken."

Zudem ist auch in der ganzen Metall- und Elektroindustrie der Auftragseingang rückläufig. Seit Jahresbeginn ist zudem die Zahl der Beschäftigten um 13.000 gesunken. Weitere rund 45.000 Stellen seien in Gefahr, warnt Brossardt.

In diesem Zusammenhang kritisiert er erneut die 24-Stunden-Warnstreiks der IG Metall in den vergangenen Tagen im Zuge des laufenden Tarifkonflikts. "Streiks sind kein guter Ratgeber für zukunftsorientierte Lösungen, sondern schüren das Desinteresse der Unternehmen an der Weiterentwicklung unseres Standorts und auch an der Tarifbindung", sagt Brossardt. "Wir brauchen jetzt schnell eine Lösung, die die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe nicht weiter schwächt, sondern dazu beiträgt, die Deindustrialisierung und den Beschäftigungsabbau zu stoppen."/ruc/DP/zb