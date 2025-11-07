Bayerische Motoren Werke hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bayerische Motoren Werke präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayerische Motoren Werke ein EPS von 0,230 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,07 Prozent auf 37,76 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at