Bayerische Motoren Werke präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bayerische Motoren Werke stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayerische Motoren Werke 1,19 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Bayerische Motoren Werke 36,28 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at