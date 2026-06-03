Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.06.2026 16:51:00
Bayern: Neuer Microsoft-Deal ist vorerst vom Tisch
Nach dem Koalitionsstreit um einen neuen Rahmenvertrag mit Microsoft hat das bayerische Finanzministerium die Verhandlungen mit dem US-Konzern nun beendet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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