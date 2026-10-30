Friendly Aktie
WKN: 875857 / ISIN: JP3829200009
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30.10.2026 21:47:27
Bayern Munich's Kenya friendly highlights Africa's growing pull for global sport
Bayern Munich are to open Nairobi's new Raila Odinga International Stadium against Ajax as Kenya prepares for AFCON 2027. The match highlights Africa's growing sports ambitions — and questions over cost and legacy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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