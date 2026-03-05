ING Group Aktie

ING Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANV3 / ISIN: NL0011821202

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.03.2026 11:08:39

BayernLB-Gewinn sinkt - Online-Tochter DKB expandiert

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Die langjährige Wirtschaftskrise lässt die Gewinne der BayernLB sinken. Der Nettoüberschuss ging im vergangenen Jahr um 16 Prozent zurück, lag aber vor allem dank der wachsenden Online-Tochterbank DKB nach wie vor bei gut einer Milliarde Euro. Der DKB-Vorstand kündigte gleichzeitig in Berlin eine ehrgeizige Expansionsstrategie für die nächsten fünf Jahre an. Die schwache Konjunktur zog vor allem das Firmenkundengeschäft der Münchner Mutter in Mitleidenschaft.

Die BayernLB hat ihre eigenen Erwartungen in den vergangenen Jahren regelmäßig übertroffen. Das liegt unter anderem daran, dass Vorstandschef Stephan Winkelmeier zu Jahresbeginn routinemäßig vorsichtige Prognosen abgibt. Für 2025 hatte Winkelmeier mehr als eine Milliarde Euro Vorsteuergewinn in Aussicht gestellt, am Ende war es dann mit knapp 1,4 Milliarden Euro deutlich über eine Milliarde. Eigentümer des Konzerns sind das Land Bayern und die bayerischen Sparkassen.

DKB verdient das meiste Geld

Den Großteil dieses Vorsteuergewinns steuerte mit knapp 1,2 Milliarden Euro die DKB bei, mit 5,9 Millionen Kunden zweitgrößte deutsche Online-Bank nach der ING (ING Group) Diba. Der DKB-Vorstand kündigte bis 2030 Investitionen von einer halben Milliarde Euro in IT und Künstliche Intelligenz an, Ziel für 2030 sind 1,6 Milliarden Euro Vorsteuergewinn. "Wir treten nicht auf die Bremse, sondern erhöhen bewusst das Tempo", sagte DKB-Vorstandschef Sven Deglow.

Gelingen soll das durch vor allem durch einen Ausbau des Wertpapiergeschäfts. Die DKB hofft, die Zahl der Wertpapierdepots ihrer Kundschaft von derzeit rund 900.000 auf über zwei Millionen erhöhen zu können.

Münchner Mutterkonzern bleibt vorsichtig

Anders als die DKB hat die eigentliche BayernLB keine Privatkunden, sondern betreut ausschließlich Unternehmen. Im Firmenkundengeschäft macht sich die anhaltende Konjunkturflaute bemerkbar. Die BayernLB erhöhte ihre Risikovorsorge für potenziell ausfallgefährdete Kredite beträchtlich, so dass der Vorsteuergewinn in diesem Bereich um fast 100 Millionen auf 140 MiIlionen Euro zurückging.

Auf der anderen Seite profitierte die BayernLB von der allmählichen Wiederbelebung des Immobiliengeschäfts, der Vorsteuergewinn legte um gut 100 MiIlionen auf 226 Millionen Euro zu.

Der Ausblick bleibt zurückhaltend. Für dieses Jahr stellte der BayernLB-Vorstand ein Vorsteuerergebnis zwischen 1,1 und 1,3 Milliarden Euro in Aussicht, wegen der unsicheren Weltlage wie schon in den vergangenen Jahren unter Vorbehalt./cho/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ING Group

mehr Nachrichten

Analysen zu ING Group

mehr Analysen
02.03.26 ING Group Overweight Barclays Capital
10.02.26 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 ING Group Overweight Barclays Capital
03.02.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ING Group 23,02 -1,65% ING Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:21 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
19:16 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen