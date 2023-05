BayernLB vervielfacht Quartalsgewinn

München (Reuters) - Der Zinsanstieg und gute Geschäfte mit Firmenkunden und im Online-Banking haben der BayernLB zum Jahresauftakt zu einem Gewinnsprung verholfen.

Der Vorsteuergewinn fiel im ersten Quartal mit 447 Millionen Euro mehr als 15-mal so hoch aus wie im schwachen ersten Quartal des vergangenen Jahres, wie die bayerische Landesbank am Donnerstag in München mitteilte. Unter dem Strich war der Überschuss mit 341 Millionen Euro fast 19-mal so hoch wie vor Jahresfrist. "Wir sind mit viel Schwung ins Jahr gestartet", erklärte Vorstandschef Stephan Winkelmeier. "Besonders erfreulich ist, dass der Anstieg keineswegs nur auf die Zinswende zurückgeht, sondern zudem eine positive operative Entwicklung in allen Kundengeschäftsfeldern widerspiegelt."

Dank gestiegener Zinsen und einem Ausbau des operativen Kundengeschäfts legte der Zinsüberschuss um 69 Prozent auf 750 Millionen Euro zu. Der Provisionsüberschuss kletterte um 20 Prozent auf 117 Millionen Euro. Die BayernLB profitierte hier nach eigenen Angaben sowohl von ihrem Kreditgeschäft mit Firmenkunden als auch von Erträgen aus dem Zahlungsverkehr und dem Kartengeschäft der Online-Tochter DKB.

Die Risikovorsorge, die vor einem Jahr infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine das Quartalsergebnis belastet hatte, fiel nun deutlich geringer aus. Sie belief sich auf zwei Millionen Euro nach 28 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Bank sprach von einer guten Qualität ihres Kreditportfolios.

