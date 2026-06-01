Uber Aktie

Uber für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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01.06.2026 08:42:21

Bayerns Hauptstadt als Testlabor: Uber und Autobrains wollen Robotaxi-Flotte in München aufbauen

In München kommen einige Taxis wohl bald ohne Fahrer aus. Der Fahrdienstleister Uber und das KI-Unternehmen Autobrains wollen dort Robotaxis testen - maßgeschneiderte Spezialfahrzeuge brauche es dafür nicht. Mehrere Fragen sind jedoch noch offen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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