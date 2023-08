Bayerns Wirtschaftsminister für niedrigere Netzentgelte für Windstrom-Regionen

Berlin (Reuters) - Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat sich hinter Pläne der Ampel-Bundesregierung gestellt, Regionen mit viel Windenergie bei den Netzentgelten zu entlasten.

Das Problem, dass Regionen, die viele Windräder bauen, mehr bezahlen müssten, komme mit dem Windkraftausbau "in den nächsten Monaten und Jahren" auch auf Bayern zu, sagte Aiwanger am Dienstag im Deutschlandfunk. Man müsse also eine vernünftige Lösung finden, die die Nachteile für Windkraftregionen abbaue und verhindere, dass bayerische Kommunen "in dieselbe Falle laufen, in der die Norddeutschen sitzen". Er schlug vor, die Zusatzkosten für den Windstrom-Anschluss entweder auf mehr Schultern zu verteilen oder den Bund die Kosten von mehr als einer Milliarde Euro übernehmen zu lassen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte eine angemessene Beteiligung des Südens.

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte am Montagabend angekündigt, dass es noch in diesem Jahr eine Neuregelung der Netzentgelte in Abstimmung mit den 16 Bundesländern geben solle. Er strebe eine einvernehmliche Lösung an. Wenn das von CSU und Freien Wählern regierte Bayern nun Einlenken sollten, steigen die Chancen, dass dies gelingt.

Aiwanger betonte, dass man die Debatte um Netzentgelte nicht mit der um Strompreiszonen verwechseln dürfe. Indirekt setzt er sich damit den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ab, der vor unterschiedlichen Strompreiszonen im Norden und Süden gewarnt hatte. "Soweit ich das aus Gesprächen mit Müller und Habeck weiß, wollen die gar keine Strompreiszonen", sagte der Wirtschaftsminister mit Blick auf den Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Er wisse nicht, "wie man ihn hier am linken Fuß erwischt hat", sagte Aiwanger zu Söder. Ein Sprecher des bayerischen Wirtschaftsministeriums betonte aber, dass es zwischen dem Ministerpräsidenten und Aiwanger keinerlei inhaltlichen Differenzen gebe. In Bayern finden im Oktober Landtagswahlen statt.

Hintergrund der Debatte um die Netzentgelte ist, dass derzeit vor allem im Norden und Osten in großem Maßstab billiger Windstrom produziert wird, die Menschen dort aber dennoch höhere Strompreise bezahlen müssen. Dies liegt daran, dass die Kosten für den Anschluss von Windrädern ans Stromnetz vergleichsweise hoch sind und nur regional umgelegt werden. In den Küstenregionen ist zudem die Bevölkerungsdichte geringer, so dass die Kosten auf weniger Menschen umgelegt werden als etwa in städtischen Regionen. Es gibt also faktisch bereits unterschiedliche Strompreiszonen. Aiwanger kritisierte, dass Landbewohner deshalb oft höhere Preise zahlen müssten als Stadtbewohner. Dies sei ungerecht und gefährde den Ausbau Erneuerbarer Energien.

Niedersachsens Ministerpräsident Weil monierte auf Instagram ebenfalls, dass es unfair sei, die nördlichen Bundesländer für den Ausbau von Windenergie noch zu bestrafen. Da die Länder im Süden profitierten, "ist es richtig, dass sie sich künftig auch angemessen an den Kosten für die notwendigen Leitungsnetze beteiligen sollen", schrieb er.

