Bayers Medikamentenkandidat Asundexian erhält Fast-Track-Status in den USA

BERLIN (dpa-AFX) - Bayer kann seinen Medikamentenkandidaten Asundexian in den USA perspektivisch womöglich schneller auf den Markt bringen als bislang gedacht. Der Gerinnungshemmer, der als Prüfpräparat auch unter dem Namen BAY2433334 läuft, habe von der US-Gesundheitsbehörde FDA den sogenannten "Fast Track"-Status erhalten, teilte Bayer am Donnerstag mit. Ein solcher Status ermöglicht eine beschleunigte Zulassung. Konkret geht es um den potenziellen Einsatz zur Sekundärprävention bei Patienten mit nicht-kardioembolischem ischämischem Schlaganfall. Die Bayer-Aktien legten am Donnerstag um gut zwei Prozent zu.

Neben der genannten Indikation entwickelt Bayer das Mittel auch für die Schlaganfallprävention bei Vorhofflimmern (Herzrhythmusstörung) sowie kürzlich aufgetretene Herzinfarkte. Asundexian befindet sich derzeit in allen drei Indikationen in klinischen Studien der Phase II.

Mit Xarelto hat Bayer bereits einen sehr erfolgreichen Gerinnungshemmer im Angebot. Allerdings wird in den kommenden Jahren der Patentschutz für den Milliarden-Kassenschlager nach und nach auslaufen. Dann können Wettbewerber Nachahmermedikamente verkaufen, was auf den Umsatz drückt.

Mit Blick auf Asundexian hatte JPMorgan-Analyst Richard Vosser in einer Studie aus dem Januar betont, dass ein Erfolg wohl vor allem von den Daten zur Sicherheit des Mittels abhänge. Hier müsse sich der Wirkstoff schon deutlich von der Konkurrenz abheben, um eventuell kommerziell erfolgreich zu sein./mis/nas/eas