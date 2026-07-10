Tapestry Aktie

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10.07.2026 08:31:21

Bayeux Tapestry arrives in British Museum for historic exhibition

After nearly 1,000 years, the medieval masterpiece is back on British soil. The Bayeux Tapestry was transferred from France to London in a highly secretive operation and will be on display in September.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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