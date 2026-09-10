Tapestry Aktie
WKN DE: A2JSR1 / ISIN: US8760301072
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10.09.2026 12:19:31
Bayeux Tapestry goes on display at sold-out London exhibit
The nearly 1,000 year-old, 70-meter-long tapestry is considered a symbol of UK-France friendship. More than 100,000 tickets have been sold.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Tapestry
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07.09.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tapestry-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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31.08.26
|S&P 500-Wert Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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27.08.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
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27.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
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24.08.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tapestry von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.08.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
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17.08.26
|S&P 500-Papier Tapestry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tapestry von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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