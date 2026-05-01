BayFirst Financial Aktie
WKN DE: A3E4P5 / ISIN: US07279B1044
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01.05.2026 08:21:50
BayFirst Financial Stock Drops Over 37% After Hours Following Capital Raise, Q1 Loss
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